Уголовник из Мамоново украл эксклюзивные нарды

Житель города Мамоново сначала сделал доброе дело – помог зайти в квартиру пожилой матери соседа по дому. И практически тут же сотворил зло: польстился на хозяйские нарды – эксклюзивной работы, инкрустированные янтарем, цены немалой – 15 тысяч рублей. Так что, сын пенсионерки очень расстроился.

- Личность преступника смогли установить оперативники уголовного розыска, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - В ходе обыска в квартире неоднократно судимого 52-летнего мужчины нашлось и похищенное имущество.

Уголовник, видя, что все улики налицо, сознался в содеянном. И теперь рассчитывает получить по суду хотя бы чуть меньше законного «пятерика».