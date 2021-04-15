В Калининградской области могут появиться склады компании Wildberries

Склады, возможно, появятся в Черняховске. Фото: Игорь ОРЕХОВ

На организованной медиагруппой "Западная пресса" конференции Business Day губернатор Антон Алиханов рассказал, что региональное правительство ведет переговоры с крупнейшим в России интернет-ритейлером - компанией Wildberries - о строительстве складов в Калининградской области. Скорее всего, они разместятся на востоке региона - в Черняховске или Нестерове, где есть железнодорожная колея двух типов - российского и европейского.

- По границам России такие склады созданы в Китае, Латвии и Литве. Калининградскую зону для этого не используют. На мой взгляд, это вопрос для внимания и понимания — что там такого и почему этого не делают у нас. Мы ведем эту работу. Появился первый склад, который занимается маркировкой продукции у нас на территории, - цитирует Алиханова издание "Клопс.Ru".

Похожую заинтересованность к самому западному региону России проявляет еще один интернет-гигант - компания Ozon.