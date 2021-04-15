В Калининграде открылась выставка Русского географического общества

В Доме офицеров Балтийского флота в Калининграде состоялась торжественная церемония открытия передвижной выставочной экспозиции Русского географического общества. В мероприятии приняли участие представители командования Балтийского флота и РГО, военнослужащие, а также представители ветеранских и общественных организаций.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, в экспозиции представлены документы и артефакты о вкладе представителей РГО в изучение европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, полярных территорий и других регионов нашей страны, а также о выдающихся исследователях, которые собрали уникальные картографические, геологические и ботанические коллекции. В классические выставочные формы здесь гармонично вплетены интерактивные элементы, где можно на компьютерных мониторах одним прикосновением вникнуть в историю выставочных сюжетов и послушать звуки, сопровождающие события, виртуально прикоснуться к историческим документам и многое другое. Один из разделов экспозиции посвящён маякам Балтийского моря, здесь представлены самые известные маяки, в их числе старейший российский маяк «Толбухин», построенный по указу Петра I еще в 1719 году. Особое место занимает мультимедийный павильон о бронекатере БК-31, а также поднятые специалистами Центра подводных исследований РГО со дна Финского залива артефакты времен Первой мировой и Великой Отечественной войн.

По окончании работы в Калининграде передвижная выставка посетит еще более 20 городов России.