В Калининграде выросли продажи мобильных телефонов

Продажи мобильных телефонов в Калининграде увеличились на 21% за год и на 4% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом в интервью радио«Business FM Калининград» сообщила PR-менеджер компании «Авито. Товары» Дарья Кишинская.

Наибольшим спросом у покупателей пользуются бренды iPhone, Samsung и Xiaomi - на них пришлось почти 80% всех продаж. Средняя цена мобильника составила 8 500 рублей – на 13% больше, чем в предыдущем квартале. Четвертое место заняли гаджеты от Honor, на пятом - телефоны Huawei. В первой десятке также Nokia, Meizu, Sony, ASUS и ZTE.