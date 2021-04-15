В областной библиотеке пройдет «Библионочь»

В субботу, 24 апреля, на базе Калининградской областной научной библиотеки пройдет всероссийская акция «Библионочь». Она будет посвящена Году науки и технологии, а также 60-летию со дня первого полета человека в космос.

Специальными гостями акции в этом году станут известный писатель, кандидат филологических наук, литературовед, литературный критик Павел Басинский, а также эксперт по искусственному интеллекту, писатель, футуролог Игорь Шнуренко. В программе запланированы презентация книги калининградской поэтессы, открытая лекция «Космос и человек: история Любви (от Гесиода до русского космизма)», шоу научных новостей «Язык Эйнштейна», открытая лекция «Космос Ивана Ефремова или Будущее 2.0» и презентация 1700-страничного альбома «Переписки Ивана Ефремова».

- В одном из залов библиотеки откроется выставка «Колыбель человечества. Философия космизма», - добавили в учреждении. - Еще одной уникальной экспозицией станет «Свет Ясной Поляны» – фотолетопись истории толстовской усадьбы. В научной библиотеке будут представлены фотографии, сделанные при жизни Льва Николаевича Толстого.

Подробная программа «Библионочи» будет опубликована на официальном сайте областной библиотеки в понедельник, 19 апреля. Обещают, что вход будет свободным, однако необходима предварительная регистрация на заявленные мероприятия. Особе внимание будет уделяться соблюдению санитарно-эпидемиологических правил.