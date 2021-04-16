В Калининграде на три недели закроют проезд с ул. Д. Донского на ул. Велосипедная дорога

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде в течение трех недель будет закрыто сквозное движение транспорта по внутриквартальному проезду между ул. Дмитрия Донского и ул. Велосипедная дорога в районе дома № 35 «б» по ул. Дмитрия Донского и дома № 18 по ул. Коломенской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение будет закрыто с 26 апреля по 14 мая для обеспечения безопасности дорожного движения при производстве работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия дороги, нарушенного при реконструкции комплекса зданий детской областной больницы.