Приставы заставили калининградца трудоустроиться, чтобы погасить 3-миллионный долг

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В Калининграде судебные приставы заставили местного жителя официально трудоустроиться, чтобы выплачивать многомиллионный долг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Калининградец одолжил у знакомого 3 млн рублей и не вернул деньги в установленный срок. Кредитор обратился в суд и выиграл дело.

Должник долгое время игнорировал решение суда, кроме того, у него не было имущества и денег на банковских счетах. Однако приставы узнали, что мужчина тайно взял кредит в одном из банков.

На него завели уголовное дело по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Суд признал мужчину виновным и приговорил его к обязательным работам на срок 280 часов.

Также судебные приставы побудили должника официально устроиться на работу и начать принимать меры к погашению задолженности.