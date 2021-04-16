Калининградца приговорили к 7,5 года колонии за 25 кг марихуаны

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Жителя Озерска осудили за попытку сбыта наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В марте 2020 года мужчина высадил семена конопли в специально подготовленной хозпостройке. «Урожай» оказался знатным: собрав и высушив растения коноплевод получил более 25 килограммов марихуаны. Наркотики позже обнаружили сотрудники полиции в ходе обыска.

Суд приговорил мужчину к 7,5 годам лишения свободы. Также ему придется заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.