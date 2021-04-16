24 пенсионера, 6 безработных: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Игорь БУЛАТОВ
В Калининградской области за последние сутки зарегистрировано42 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 30 случаев ОРВИ, 7 случаев пневмонии и 5 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 24 пенсионера;
- медицинский работник;
- сотрудник предприятий торговли и общепита;
- работник предприятия пищевой промышленности;
- работник транспортного предприятия ;
- 2 работника промышленных предприятий;
- 4 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- студент КМРК;
- ребёнок 1 года;
- 6 неработающих.
Всего в области с начала пандемии выявлено 31007 случаев заболевания.