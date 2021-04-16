24 пенсионера, 6 безработных: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Игорь БУЛАТОВ

В Калининградской области за последние сутки зарегистрировано42 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 30 случаев ОРВИ, 7 случаев пневмонии и 5 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 24 пенсионера;

- медицинский работник;

- сотрудник предприятий торговли и общепита;

- работник предприятия пищевой промышленности;

- работник транспортного предприятия ;

- 2 работника промышленных предприятий;

- 4 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- студент КМРК;

- ребёнок 1 года;

- 6 неработающих.

Всего в области с начала пандемии выявлено 31007 случаев заболевания.