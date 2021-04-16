Достраивать Приморское кольцо начнут не раньше 2023 года

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» заключило контракт на подготовку территории строительства участка трассы от подъезда к Светлогорску до дороги «Переславское – Круглово». Как сообщает пресс-служба ФКУ, до конца 2023 года предстоит выполнить переустройство инженерных коммуникаций, расчистку полосы отвода от леса, обследование и очистку территории от взрывоопасных предметов, а также большой комплекс археологических работ по сохранению объектов культурного наследия.

- На сегодняшний день сроки начала основных строительно-монтажных работ по строительству будущей дороги не определены, - уточнили в Упрдор «Северо-Запад»

В перспективе трасса должна связать Калининград, Светлогорск, Пионерский, Зеленоградск, Храброво, Балтийск и Светлый.

Напомним, последний из построенных участков Приморского кольца - от Зеленоградска до Светлогорска - был открыт в 2011 году.