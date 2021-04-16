Борец из Калининграда стал бронзовым призером первенства России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Иркутске прошли соревнования среди борцов вольного стиля не старше 21 года. В состязаниях приняли участие свыше четырехсот представителей более чем 40 регионов РФ.

Сборная Калининградской области привезла третье место в весовой категории 65 килограммов, отличился бронзовый призер первенств Европы 2019 года Даниил Харчилава. Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, подопечный Виктора и Валерия Ходжаевых провел шесть поединков, проиграв только в полуфинале.

В схватке за третье место атлет центра спортивной подготовки сборных команд Калининградской области за явным преимуществом выиграл у представителя Ханты-Мансийского автономного округа, зафиксировав на табло счет 11:0.

Благодаря выступлению в Сибири Даниил попал в расширенный список национальной сборной России для подготовки к первенствам Европы и мира, которые должны пройти летом в Дортмунде и Уфе.