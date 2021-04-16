В Калининграде бродячие собаки проникли в зоопарк загрызли четырех птиц

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде утром в пятницу, 16 апреля, бродячие собаки проникли в зоопарк и загрызли несколько птиц. Об этом сообщается на странице зоопарка в «Вконтакте».

«Наши потери: четыре птицы, в том числе лебедь-шипун, 2 огаря и 1 канадская казарка. Собаки были обнаружены службой охраны в 5:19 во время обхода территории», - сообщили в зоопарке.

В администрации зоопарка добавили, что к сожалению, это уже далеко не первый случай проникновения бродячих собак на их территорию.

«Число беспризорных бродячих собак в центре Калининграда достаточно велико и наше учреждение не обладает ни физическими ресурсами, ни техническими возможностями, чтобы в одиночку решить эту проблему. В связи с тем, что потенциального места проникновения обнаружить так и не удалось, администрацией зоопарка принято решение удвоить, хотя бы временно, физическую охрану объекта. В долгосрочной перспективе необходимо, судя по всему, увеличивать число охранников на постоянной основе и рассматривать вопрос перестройки открытых вольеров», - добавили в администрации зоопарка.