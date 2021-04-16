В Калининграде открылся культурный центр мусульман

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

На Правой набережной в Калининграде открылся духовно-просветительский культурный центр мусульман «НУР». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Первый вице-премьер Алексей Родин выразил уверенность в том, что он станет достойным местом для проведения обрядов, церемоний, духовно-просветительских мероприятий, государственных и национальных праздников.

«Полагаю, что двери центра будут открыты для всех, чьи стремления направлены на укрепление единства российской нации, сохранение национальных российских и религиозных традиций, мира, согласия и добра между всеми народами, проживающими на территории Калининградской области», – сказал он.

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин подчеркнул, что в Калининградской области делается многое для обеспечения стабильности межнациональных и межконфессиональных отношений, и открытие центра – ещё одно тому подтверждение. Он отметил уникальность духовно-просветительского культурного центра мусульман, где помимо богослужений и религиозных обрядов будут решаться вопросы адаптации, социализации и интеграции граждан.