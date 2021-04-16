Клиенты Райффайзенбанка могут открыть цифровую Кэшбэк карту

Дебетовую Кэшбэк карту теперь можно выпустить в полностью цифровом формате без пластика: клиенты банка могут оформить ее за несколько минут в мобильном приложении Райффайзен Онлайн.

- Создание цифровых финансовых продуктов остается одним из ключевых приоритетов банка. Карта без пластика сохранила все преимущества Кэшбэк карты – это бесплатное обслуживание на весь срок и 1,5% кэшбэка рублями за все покупки без ограничения по максимальной или минимальной сумме, — отметила Дарина Хохлушина, руководитель направления по развитию розничного бизнеса макрорегиона «Запад» Райффайзенбанка. Цифровая карта – это простой инструмент, который мгновенно решает финансовые задачи клиента.

При этом клиент в любой момент может выпустить и пластиковую Кэшбэк карту, но к другому счету и с другими реквизитами.