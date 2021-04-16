В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в пятницу нет света и воды

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В Калининграде в пятницу, 16 апреля, в течение дня не будет электричества в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Аллея Смелых 91, 107, 114-122, 118 (шк.№15), ул. Грунтовая 1а-в, 2а,б, ул. Муромская 5, ул. Грибная 1-3, 2а, 4, 4а , пер. Клинский 1-23, 2-6а, 35;

- по ул. Кошевого 34, 34а;

- ул. Аллея Смелых 1-17;

- ул. Красная 93-95, 105 (д/с№47).

С 10.00 до 16.00 без холодной воды останутся дома по ул. Летняя 50а, ул. Павлика Морозова 115б, ул. Коммунистическая 4а, 10, 12, 30, 32а,б, 46а-г, 21-61а(д/с№114).

С 10.00 до 15.00 воды не будет на ул. Красная 12-14 и Аллея Смелых 154.