Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 42 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания выявлены в 9-ти муниципалитетах
Больше всего заболевших в Калининграде – 25 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Гвардейский городской округ - 2
Гурьевский городской округ – 2
Полесский городской округ - 1
Светловский городской округ – 4
Зеленоградский городской округ - 1
Неманский городской округ – 2
Мамоновский городской округ - 1
Черняховский городской округ - 4