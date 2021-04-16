Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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За сутки в Калининградской области было выявлено 42 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания выявлены в 9-ти муниципалитетах

Больше всего заболевших в Калининграде – 25 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Гвардейский городской округ - 2

Гурьевский городской округ – 2

Полесский городской округ - 1

Светловский городской округ – 4

Зеленоградский городской округ - 1

Неманский городской округ – 2

Мамоновский городской округ - 1

Черняховский городской округ - 4