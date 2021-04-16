Суд обязал администрацию Гвардейска ограничить доступ к аварийному зданию

В Гвардейске суд обязал администрацию муниципалитета ограничить доступ к аварийному зданию. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее многоквартирный дом №14 на улице Тельмана признали аварийным и расселили. Однако здание до сих пор не снесли и не огородили, что представляет угрозу для «неограниченного круга лиц».

Прокурор направил в суд иск с требованием обязать администрацию в течение трех месяцев ограничить доступ к аварийному зданию. Суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме.