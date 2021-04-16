В Калининграде задержали серийного похитителя интернет-кабелей

После того, как в нескольких домах на улице Интернациональной Калининграде пропал интернет, сотрудники компании-провайдера выехали на место и быстро установили причину. Как оказалось, кто-то обрезал и украл более 160 метров сетевых кабелей.

По подозрению в краже полицейские задержали 29-летнего безработного. Сумма общего ущерба там составила более 11 тысяч рублей. Сейчас по фактам краж возбуждены уголовные дела.

Расследование продолжается, устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности злоумышленника, отметили в пресс-службе полиции.