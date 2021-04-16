Производитель «Арбидола» и «Амиксина» откроет завод под Калининградом

Договор аренды сегодня, 16 апреля, подписали Корпорация развития Калининградской области и компания «Отисифарм Про». Один из крупнейших на российском фармацевтическом рынке производитель безрецептурных препаратов известен такими препаратами как «Арбидол», «Афобазол», «Аципол», «Коделак», «Амиксин» и многими другими.

Как сообщает пресс-служба Корпорации, в «Храброво» компания планирует создать производство с инвестициями 3,5 миллиарда рублей (без НДС). Работать на новом предприятии будут 300 человек.

- Реализация проекта позволит обеспечить бесперебойный выпуск широкой номенклатуры фармацевтической продукции для удовлетворения потребностей всех групп населения региона в лекарственных средствах по доступным ценам, снизить зависимость России от импорта лекарственных средств, - отметили в Корпорации. - Это будут противовирусные средства, антисептические и противовоспалительные средства, нестероидные противовоспалительные препараты, комбинированные анальгезирующие средства, противогрибковые средства и анксиолитические средства.

Помимо выпуска лекарств предполагается организовать сотрудничество в области исследований и инновационных разработок.