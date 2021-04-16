В Калининграде вырастут цены на молоко

Цены на молоко и молочную продукцию рано или поздно придется поднять. Об этом на конференции Business Day заявил председатель совета директоров компании "Залесское молоко" Андрей Романов.

По его словам, одним из факторов роста цены станет введение с 1 июня 2021 года обязательной маркировки молочной продукции.

- На каком-то этапе нам все равно цены придется поднимать. Что маркировка молочной продукции даст для отрасли? Официальная позиция - это позволит с рынка убрать фальсификат. Мы надеемся, что это произойдет. Ждем результатов, потому что подобного опыта пока на молочном рынке нет. Когда приводят опыт шуб или каких-то других подобных товаров, где данная маркировка была введена - это все-таки несколько другие группы товаров, не товары массового потребления, - цитирует Андрея Романова "РБК-Калининград".