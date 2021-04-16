В Калининграде выросло число занятых в секторе малого и среднего бизнеса

Несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней ограничения, в Калининградской области выросло число занятых в секторе малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на всероссийской конференции всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательства, которая проходит 15-17 апреля в Светлогорске. По словам главы области, за прошлый год количество рабочих мест в компаниях МСП и у индивидуальных предпринимателей региона увеличилось почти на три процента.

- Мы акцентировали свои региональные меры поддержки на создание новых рабочих мест. Программа льготных займов «Восток» и другие кредитные продукты, субсидии были нацелены на эту работу. Несмотря на сложный период прошлого года, благодаря решениям президента, в том числе, по снижению в два раза страховых взносов для малого и среднего бизнеса, мы, например, получили в регионе очень хорошую прибавку в части налога на доходы физических лиц, легализацию зарплат и так далее, – сказал Антон Алиханов.