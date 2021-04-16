В Калининградской области снизилось число преступлений

На коллегии УМВД России по Калининградской области подвели итоги работы полиции в первом квартале 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, за три первых месяца число зарегистрированных преступлений сократилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года..

- По темпам снижения регистрации преступлений Калининградская область занимает 4-е место по России. Количество уголовно-наказуемых деяний, отнесенных к категории тяжких и особо тяжких, сократилось на 13,7%, - отметили в пресс-службе.

Среди позитивных тенденций – снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений против личности, таких деяний совершено на треть меньше (с 82 до 57). Вдвое меньше совершено убийств (с 20 до 10), на треть (с 37 до 26) – фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Как подчеркнули в полиции, на фоне общего сокращения числа зарегистрированных преступлений, удалось повысить результативность их раскрытия. В текущем году сотрудниками ОВД раскрыто 1715 преступлений, что на 3,4% больше аналогичного показателя 2020 года.