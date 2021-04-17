В Светлогорске прошел благотворительный забег в помощь Лизе Путро, страдающей от дефекта развития спинного мозга

Участники благотворительного забега: подопечная благотворительного центра "Верю в чудо" Лиза Путро, министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Антон Алиханов. Фото: Правительство Калининградской области

Благотворительный забег «Мой бизнес помогает» состоялся в пятницу, 16 апреля в Светлогорске, объединив участников всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В акции приняли участие министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Они стартовали вместе с одной из подопечных благотворительного фонда «Верю в чудо» Лизой Путро.

- Забег проводился с целью сбора средств для помощи этой девочке, страдающей от дефекта развития спинного мозга и нуждающейся в операции по его мобилизации, - рассказали в правительстве. - Лиза возглавила забег, преодолев на инвалидной коляске несколько первых метров дистанции. Остальные участники пробежали по 1,3 км или по 2,6 км. Каждому из них Лиза подарила собственноручно изготовленные медали в виде сердечек.

Как сообщила директор благотворительного фонда «Верю в чудо» София Лагутинская, участники забега собрали более 134 тысяч рублей и ещё 77 тысяч передали анонимные благотворители. Итого на лечебный курс девочки было передано почти 212 тысяч рублей.

Добавим, на сайте «Верю в чудо» остаток, которые необходимо было собрать для лечения Лизы Путро, составлял - 196 тысяч 257 рублей.

В Калининграде сегодня организован многомиллионный сбор для трехлетней девочки. Ей требуется операция по восстановлению уха. Все подробности - здесь.