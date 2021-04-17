Борис Чернышов и Светлана Трусенева во время посещения гимназии № 40 Калининграда. Фото: Правительство Калининградской области

Калининградская область готова к проведению первого компьютерного ЕГЭ по информатике. Об этом заявила министр образования Калининградской области Светлана Трусенева во время встречи с замруководителя Рособрнадзора Борисом Чернышовым. Столичный чиновник прибыл в Калининградскую область с целью проверить готовность региона к проведению государственной итоговой аттестации школьников.

Светлана Трусенева сообщила, что единый госэкзамен в регионе будут сдавать 4,5 тысячи выпускников. Для этого оборудованы 24 пункта по всей области.

- Два дня назад в регионе была проведена федеральная апробация компьютерного ЕГЭ по информатике, - подчеркнула Светлана Трусенева. - Все технические вопросы были сняты, все специалисты справились. Это единственное новшество этого года. В остальном все пройдет традиционно. Ни родителям, ни детям переживать не нужно. Мы готовы и создадим все условия, чтобы ребята сдали на максимум.24 июня калининградские школьники, решившие сдавать ЕГЭ по информатике, сядут за компьютеры для решения тестов.

Основной этап сдачи единого госэкзамена во всех российских регионах начнется 31 мая.