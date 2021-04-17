В Калининграде на улице Рокоссовского установили камеры видеонаблюдения

Улица Рокоссовского пережила ремонт и защищена от вандалов "всевидящими" камерами. Фото: Иван МАРКОВ

Новые камеры «Безопасного города» установили в сквере в районе улиц Рокоссовского и Соммера. Об этом сообщили в региональном правительстве.

- Сегодня в этом районе работают 24 камеры видеонаблюдения, из них 21 - подключена к системе недавно, - отметили в правительстве. - Установленные стационарные камеры имеют угол обзора более 100 градусов, благодаря чему обеспечивается хороший панорамный обзор.

Кроме этого, в сквере работают три камеры, оснащенные поворотным механизмом с углом обзора 360 градусов.

- Благодаря 23–кратному оптическому и многократному цифровому зуму поворотные камеры позволяют осуществлять мониторинг обширных открытых участков. Зона обзора изменяется посредством приближения и удаления изображения не только по команде оператора, но и в автоматическом режиме. Камеры оборудованы встроенной инфракрасной подсветкой, что позволяет вести наблюдение в темное время суток, - так охарактеризовали оборудование специалисты.

- Благодаря современному оборудованию операторы системы могут контролировать обстановку в сквере в режиме реального времени и незамедлительно передавать информацию сотрудникам правоохранительных органов, что повышает уровень общественной безопасности и правопорядка в городе, - прокомментировал руководитель «Безопасного города» Алексей Игнатенко.

Улица Рокоссовского недавно пережила реконструкцию. Об итогах этой работы можно почитать здесь.