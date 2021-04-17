В администрации Калининграда отчитались о дорогах, «вернувшихся к жизни»

Горожане, как вам дороги после ремонта?
Фото: Алексей БУЛАТОВ
16 апреля после ремонта возобновилось движение транспорта, в том числе общественного, по улице Лейтенанта Калинина в Чкаловске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
- В течение двух недель на улице приводили в порядок проезжую часть, полностью заменив дорожную «одежду» - уложили щебёночное основание и два слоя асфальта. В планах 2021 года значится ещё и устройство тротуара. Из-за больших объёмов неотложных работ по устранению аварийности проезжей части на более чем сотне других улиц, здесь эту работу выполнят чуть позже, - расскаали о проведенной работе в администрации.
С 1 апреля дорожники текущим ремонтом «вернули к жизни» улицы:
- Неманскую,
- Толбухина,
- Ломоносова,
- Станиславского,
- Измаильскую,
- Флоренского,
- Олимпийскую,
- Белинского,
- Энгельса,
- Ульяны Громовой,
- Ростовскую,
- Ленинградскую,
- Гурьева,
- Семипалатинскую,
- Мичурина,
- Гоголя,
- Ленинградскую,
- Судостроительную,
- Майскую,
- Дадаева,
- Вагнера,
- Галицкого,
- Карла Маркса,
- Эльблонгскую,
- Лесопильную,
- Черепичную,
- Тенистую аллею.
До конца апреля предстоит ликвидировать аварийность на Аллее смелых, а также на Коммунистической, Беговой, Киевской, Минусинской, Маршала Новикова – эти улицы примут на себя транспортную нагрузку на время капремонта ул. Павлика Морозова – Ленинского и Советского проспекта, Генделя, Театральной.
Всего в весеннем плане работ – более 120 объектов улично-дорожной сети.
ВАЖНО!
С понедельника, 19 апреля, начинается реконструкция ул. Лейтенанта Катина, до конца апреля завершится капремонт улиц Виктора Гюго и Маршала Баграмяна, продолжается капитальный ремонт улиц Баумана, Генерала Раевского, Автомобильной.