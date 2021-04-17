В администрации Калининграда отчитались о дорогах, «вернувшихся к жизни»

Горожане, как вам дороги после ремонта? Фото: Алексей БУЛАТОВ

16 апреля после ремонта возобновилось движение транспорта, в том числе общественного, по улице Лейтенанта Калинина в Чкаловске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- В течение двух недель на улице приводили в порядок проезжую часть, полностью заменив дорожную «одежду» - уложили щебёночное основание и два слоя асфальта. В планах 2021 года значится ещё и устройство тротуара. Из-за больших объёмов неотложных работ по устранению аварийности проезжей части на более чем сотне других улиц, здесь эту работу выполнят чуть позже, - расскаали о проведенной работе в администрации.

С 1 апреля дорожники текущим ремонтом «вернули к жизни» улицы:

- Неманскую,

- Толбухина,

- Ломоносова,

- Станиславского,

- Измаильскую,

- Флоренского,

- Олимпийскую,

- Белинского,

- Энгельса,

- Ульяны Громовой,

- Ростовскую,

- Ленинградскую,

- Гурьева,

- Семипалатинскую,

- Мичурина,

- Гоголя,

- Ленинградскую,

- Судостроительную,

- Майскую,

- Дадаева,

- Вагнера,

- Галицкого,

- Карла Маркса,

- Эльблонгскую,

- Лесопильную,

- Черепичную,

- Тенистую аллею.

До конца апреля предстоит ликвидировать аварийность на Аллее смелых, а также на Коммунистической, Беговой, Киевской, Минусинской, Маршала Новикова – эти улицы примут на себя транспортную нагрузку на время капремонта ул. Павлика Морозова – Ленинского и Советского проспекта, Генделя, Театральной.

Всего в весеннем плане работ – более 120 объектов улично-дорожной сети.

ВАЖНО!

С понедельника, 19 апреля, начинается реконструкция ул. Лейтенанта Катина, до конца апреля завершится капремонт улиц Виктора Гюго и Маршала Баграмяна, продолжается капитальный ремонт улиц Баумана, Генерала Раевского, Автомобильной.