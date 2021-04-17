Коронавирус в Калининграде за сутки: 46 новых заражений и трое умерших

Врачи продолжают спасать зараженных коронавирусной инфекцией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 46 новых случаев коронавирусной инфекции. Такие данные предоставил региональный оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции.

- В структуре заболевания: 39 случаев - ОРВИ , 4 - пневмония, трое заболевших переносят коронавирус бессимптомно, - отметили в штабе.

Среди заболевших:

- 17 пенсионеров;

- 10 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 6 неработающих

- 4 сотрудника образовательных организаций;

- 3 работника промышленных предприятий;

- 2 сотрудника предприятий торговли и общепита;

- 2 работника транспортных предприятий ;

- медицинский работник;

- студент БФУ.

На 17 апреля на COVID-19 в Калининградской области обследовано нарастающим итогом 631 273 человека, из них выявлено 31 053 случая заражения (28 999 человек выздоровели), остаются под медицинским наблюдением 1 852 человека.

К сожалению, количество летальных случаев в регионе продолжает расти, оно увеличилось до 441. За последние сутки – трое пациентов скончались в результате инфицирования COVID-19.