Коронавирус в Калининграде за сутки: 46 новых заражений и трое умерших

Врачи продолжают спасать зараженных коронавирусной инфекцией.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 46 новых случаев коронавирусной инфекции. Такие данные предоставил региональный оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции.
- В структуре заболевания: 39 случаев - ОРВИ , 4 - пневмония, трое заболевших переносят коронавирус бессимптомно, - отметили в штабе.
Среди заболевших:
- 17 пенсионеров;
- 10 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 6 неработающих
- 4 сотрудника образовательных организаций;
- 3 работника промышленных предприятий;
- 2 сотрудника предприятий торговли и общепита;
- 2 работника транспортных предприятий ;
- медицинский работник;
- студент БФУ.
На 17 апреля на COVID-19 в Калининградской области обследовано нарастающим итогом 631 273 человека, из них выявлено 31 053 случая заражения (28 999 человек выздоровели), остаются под медицинским наблюдением 1 852 человека.
К сожалению, количество летальных случаев в регионе продолжает расти, оно увеличилось до 441. За последние сутки – трое пациентов скончались в результате инфицирования COVID-19.