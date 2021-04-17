Глубокой ночью под Гурьевском водитель «Опеля» наехал на женщину-пешехода

ДТП под Гурьевском случилось в ночь на субботу, 17 апреля. Фото: УГИБДД Калининградской области

В ночь с пятницы на субботу под Гурьевском водитель «Опеля» совершил наезд на пешехода. Некоторые обстоятельства ДТП сообщили в региональной ГИБДД.

- В 01 час 25 минут на 2 километре автодороги «Холмогоровка-Коврово», со стороны поселка Холмогоровка в направлении поселка Коврово, двигался автомобиль «Опель» под управлением 44-летнего водителя, который совершил наезд на 38-летнюю женщину пешехода.

В инспекции сообщили также, что в результате ДТП пешеход госпитализирована.