Глубокой ночью под Гурьевском водитель «Опеля» наехал на женщину-пешехода

ДТП под Гурьевском случилось в ночь на субботу, 17 апреля.
Фото: УГИБДД Калининградской области
В ночь с пятницы на субботу под Гурьевском водитель «Опеля» совершил наезд на пешехода. Некоторые обстоятельства ДТП сообщили в региональной ГИБДД.
- В 01 час 25 минут на 2 километре автодороги «Холмогоровка-Коврово», со стороны поселка Холмогоровка в направлении поселка Коврово, двигался автомобиль «Опель» под управлением 44-летнего водителя, который совершил наезд на 38-летнюю женщину пешехода.
В инспекции сообщили также, что в результате ДТП пешеход госпитализирована.