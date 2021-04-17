Калининградская область заявлена как пилотный регион при отработке технологий сокращения выбросов парниковых газов

Министр Максим Решетников видит в Калининградской области потенциал для развития новых технологий. Фото: Правительство Калининградской области

Калининградская область вслед за Сахалином станет пилотным регионом по отработке технологий низкоуглеродного развития, сокращения выбросов парниковых газов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на итоги совещания по развитию альтернативной энергетике. Совещание проходило в Светлогорске. В нем принял участие министр экономического развития России Максим Решетников.

- Тема низкоуглеродного развития включает в себя массу вопросов, начиная от вопросов науки, поглощающей способности наших лесов, нашей экономической политики, - заявил министр Решетников. - Калининградская область обладает огромным потенциалом, уникальным положением, мощностями энергетическими и, главное, эффективной командой. Важно, чтобы на территории Калининградской области как раз был этот пилотный полигон по отработке разных технологий.

В качестве примеров участия в важном проекте Максим Решетников отметил проект холдинга «Автотор» по производству в области электромобилей, а также - развитие карбонового полигона на территории региона.