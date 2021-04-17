В Калининграде около памятника Пушкину спасатели провели перекличку почтальонов

Учебная перекличка прошла у памятника Пушкину. Фото: Пресс-служба управления МЧС по Калининградской области

В профилактических целях сотрудники МЧС по Калининградской области провели работу с сотрудниками «Почта России».

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу «Город Калининград» Андрей Остроумов напомнил работникам администрация «Почты России» и почтового отделения № 22, расположенных на улице Космонавта Леонова, о правилах поведения при обнаружении возгорания в офисном здании.

- После чего прошла тренировочная эвакуация, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Около тридцати человек оперативно покинули здание и собрались на перекличку в сквере Александра Пушкина.

В пресс-службе отметили, что «такое оживление у бюста великого поэта наблюдается только раз в год в июне, в день его рождения. На этот раз собравшиеся не читали стихов. А называли свои фамилии, чтобы сверить наличие эвакуируемых со списком».