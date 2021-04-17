Медики БФУ: ожидающие операцию должны вакцинироваться от COVID-19 как можно раньше

На стол! Не дожидаясь коронавируса! Фото: Артем КИЛЬКИН

Ученые медицинского института БФУ имени Канта приняли участие в новом большом международном исследовании, посвященном проблеме коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

- В результате совместной работы ученых выяснилось, что ожидающие операцию пациенты должны вакцинироваться от COVID-19 раньше, чем население в целом, - поделились выводами в университете. - Это потенциально поможет избежать тысяч послеоперационных смертей, связанных с коронавирусом.

Еще одно из наблюдений: от 0,6% до 1,6% пациентов заболевают COVID-19 после хирургического лечения.

- Пациенты, у которых развивается инфекция, в течение 30 дней имеют повышенный в 4-8 раз риск плохого исхода, - отмечают исследователи.

Вакцинация также может уменьшить послеоперационные легочные осложнения, сокращая использование интенсивной терапии и общие расходы на здравоохранение.