Балтийцы обыграли омский «Иртыш» с минимальным счетом

Балтийцы: с минимальным составом и минимальным счетом, но победили! Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

Сегодня в Омске на стадионе «Красная звезда» встреча футбольных команд «Балтика» и «Иртыш» в 37-м туре Олимп-Первенства ФНЛ 20/21 завершилась со счетом - 1:0.

- На 59 минуте встречи главный судья Николай Волошин назначил 11-метровый в ворота «Балтики». К мячу подошел Вадим Стеклов, нанес удар и Евгений Латышонок в блестящем броске спас нашу команду и отбил пенальти, - отметили яркие моменты игры в ФК «Балтика». - Игрок Аллеф на 86 минуте откликнулся на передачу Виктора Демьянова с фланга и уверенно пробил в нижний угол ворот омичей. Это седьмой гол бразильского форварда в сезоне. Особенность прошедшей встречи – по разным причинам в Омске отсутствовала треть команды «Балтики»: Тишкин, Кузьмин, Маркин, Маркович, Маклаков, Казаев, Гелоян. - У «Иртыша», отчаянно сражающегося за «выживание», появился дополнительный шанс зацепиться за очки во встрече с нашей командой. Но омичи им не воспользовались, - оценили балтийцы. По итогам игры «Балтика» «претендует на место в квартете лидеров».

Следующий матч «Балтика» проведет против ФК «Динамо Брянск» 24 апреля в 18:00 в Калининграде.