В Калининграде ищут название новому арту на улице Театральной

Новый арт появился на улице Театральной в Калининграде. Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомольская правда» на своей странице в Инстаграм предложила горожанам продолжить фразу: «Это я, когда…» под фотографией нового арта на улице Театральной.

- Смотрите, какой крутой арт появился на улице Театральной! – предложили мы своим подписчикам. - О чем задумалась эта девушка? Продолжи фразу в комментариях: «Это я, когда...».

Чаще всего калининградцы предлагают названия, которые так или иначе указывают на головную боль, якобы мучающую девушку.

- Цитрамончику бы, - это одно из предложений.

Еще один распространенный вариант связан с нехваткой денег.

- Когда же нам повысят зарплату? – так продолжают фразу.

Горожане оценивают изображение по-разному: от «депрессия» до «талантище».

Оцените новый арт и вы!