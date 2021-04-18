В Калининграде за сутки 47 человек заболели ковидом, 85 выздоровели

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калининградской области за минувшие сутки выявлено 47 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе, добавив, что выздоровели при этом 85 калининградцев.

Всего в России выявили за сутки 8632 случая COVID-19 в 83 регионах, из них 1 094 (12,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлен 4 702 101 человек в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 389 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 105 582 человека.