Кто заболел коронавирусом в Калининграде за последние сутки

За сутки в Калининградской области было выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили в оперштабе, в структуре - 39 ОРВИ , 6 пневмоний, 2 бессимптомных. Нарастающим итогом зарегистрировано 31 100 случая.
Среди заболевших:
- 15 пенсионеров;
- 2 медицинских работника;
- сотрудник образовательной организации;
- сотрудник предприятий торговли и общепита;
- 2 работника транспортных предприятий ;
- 4 работника промышленных предприятий;
- 10 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- воспитанник д/с № 10, Светлый;
- студент калининградского бизнес-колледжа;
- 10 неработающих.