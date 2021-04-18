Кто заболел коронавирусом в Калининграде за последние сутки

За сутки в Калининградской области было выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили в оперштабе, в структуре - 39 ОРВИ , 6 пневмоний, 2 бессимптомных. Нарастающим итогом зарегистрировано 31 100 случая.

Среди заболевших:

- 15 пенсионеров;

- 2 медицинских работника;

- сотрудник образовательной организации;

- сотрудник предприятий торговли и общепита;

- 2 работника транспортных предприятий ;

- 4 работника промышленных предприятий;

- 10 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- воспитанник д/с № 10, Светлый;

- студент калининградского бизнес-колледжа;

- 10 неработающих.