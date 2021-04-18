В Калининграде разыскивают 12-летнюю школьницу

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полиция объявила в розыск 12-летнюю школьницу Татьяну Мухину, которая 17 апреля ушла из дома в поселке Дивное и до сих пор не вернулась. Предположительно могла уехать в Калининград.

На вид: 12-13 лет, худощавого телосложения, прост 150-160 см, ярко-рыжие волосы средней длины, голубые глаза.

Была одета: короткая коричневая куртка, черные джинсы, черные кроссовки.

Если вы знаете местонахождение разыскиваемой, просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8 (40145) 3-26-02, 6-41-51, 02, 102.