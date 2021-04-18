На границе с Литвой снова скопилась очередь из грузовиков

В пункте пропуска Кибартай - Чернышевское на российско-литовской границе в очередной раз скопилась очередь из автомобилей. Об этом сообщило издание "Клопс.Ru" со ссылкой на Калининградскую областную таможню.

Причина на этот раз - ремонт дороги на литовской стороне. Ремонтные работы продлятся, как минимум, 10 дней.

- Согласно устной информации, полученной сегодня от таможенного поста Кибартай Литовской республики, на пункте пропуска проводятся мероприятия по перекладке дорожного полотна на линиях контроля. Из пяти линий контроля реконструкция проводится на трех, на пункте пропуска организовано реверсивное движение транспортных средств, - отметили в таможне.