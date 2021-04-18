В Калининграде звезды отечественного кино представили новые фильмы о гардемаринах

Дмитрий Харатьян. Фото: Правительство Калининградской области

В субботу, 17 апреля, в Доме искусств в Калининграде состоялась торжественная презентация новых фильмов из легендарной саги о гардемаринах.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, калининградские зрители одни из первых смогли увидеть отрывки из новых кинолент «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война», а также пообщаться с их создателями и актерами. Киномарафон прошел в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности» и был приурочен 75-летию Калининградской области.

Специальными гостями вечера стали режиссер-постановщик, сценарист, продюсер, Народная артистка России, президент фестиваля исторических фильмов «ВЕЧЕ» Светлана Дружинина, Народный артист России Дмитрий Харатьян, актер театра и кино, телеведущий Михаил Мамаев.

Событие посетил губернатор Антон Алиханов. Он поблагодарил организаторов мероприятия за внимание к важной для региона дате.

Как сообщается, завершился творческий вечер показом фильма 1992 года «Гардемарины III». Действие киноленты разворачивалось на территории Восточной Пруссии во время Семилетней войны.