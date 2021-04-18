Офшорный бизнес переезжает с Кипра в Калининград

Специальный административный район на Октябрьском острове в Калининграде пополнился еще тремя международными компаниями.

Как сообщили в Корпорации развития Калининградской области, компании были зарегистрированы в порядке редомициляции из Республики Кипр.

На сегодняшний день в специальном административном районе на Октябрьском зарегистрировано 43 участника.

В корпорации напомнили, что с августа 2018 года территория острова Октябрьский Калининградской области получила статус специального административного района. Это особый правовой режим, который предоставляет возможность иностранным компаниям, ведущим хозяйственную деятельность на территории нескольких государств, сменить иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ, получив статус международной компании, а также зарегистрировать путем редомициляции либо инкорпорации международный фонд.