Владелец исторической виллы в Светлогорске намерен снять с нее охранный статус

Вилла Поссекель. Фото: prussia39.ru

Владелец исторической виллы Поссекель в Светлогорске обратился в суд, чтобы снять со здания статус объекта культурного наследия. Об этом сообщил руководитель государственной службы по охране ОКН Евгений Маслов в своем телеграм-канале "Прекрасное далеко".

"В марте 2021 года вилла Поссекель была зарегистрирована Министерством культуры РФ в едином Реестре ОКН как ОКН регионального значения. Юрий Каракулев (собственник) подал иск, добиваясь исключения объекта из реестра. Теперь судьбу виллы будет решать суд. А мы будем следить за развитием событий", - сообщил Евгений Маслов, добавив, что рассмотрение дела состоится 13 мая в Калининградском областном суде.

Вилла Поссекель построена в Раушене в 1906-1911 годах.