В лесу под Светлогорском туристы спасли жеребенка

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Участники пешеходного клуба "Путники" в лесу недалеко от Светлогорска спасли жеребенка.

Как сообщило издание "Клопс.Ru", путники увидели, что жеребенок лежит на земле, его копыто застряло между деревьями. Рядом стояла мать жеребенка. Туристам удалось освободить малыша.

"Мама - лошадь, огненно-рыжая кобыла и коричневый жеребенок, попавший в беду, так отчаянно говорили с нами глазами, полными слез, боли и отчаяния... Путники были искренне рады оказаться нужными в том самом месте. Жеребенок поднялся и, хромая, поспешил за своей мамой. Оказавшись чуть поодаль от нас, жеребенок прильнул к вымени. Все будет хорошо, если мама рядом. Будь здоров жеребенок", - написала на свое странице в соцсети руководитель клуба "Путники" Ксения Ёлкина.