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За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России 12 раз привлекались для ликвидации палов сухой травы на территории Калининградской области. Отмечается, что реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожаров привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей в составе 49 человек и 12 единиц техники.

Последний опасный инцидент произошел в воскресенье днем в Гурьевске, горящая трава подступила к жилым домам, расположенным возле железной дороги Калининград - Советск. Как сообщили очевидцы, на место выехали несколько пожарных расчетов. Очаг возгорания был ликвидирован.