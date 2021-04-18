«Задачи в Москве исполнены»: Александр Ярошук заявил, что возвращается в Калининград

Александр Ярошук. Фото: Александр Подгорчук

Депутат Государственной думы, экс-мэр Калининграда Александр Ярошук заявил о скором возвращении в Калининград. Об этом политик написал на своей странице в Инстаграме.

"Возвращаюсь в родную область, - сообщил Ярошук. - В команде губернатора Антона Алиханова иду на праймериз "Единой России" в Калининградскую областную думу. Баллотироваться буду по центральной части моего 98-го округа в Госдуме".

Как отметил Александр Ярошук, "задачи, поставленные губернатором по работе в Госдуме, в комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству, исполнены". "Тяжелый ковидный 2020-й экономика региона, несмотря на объективные сложности, прошла лучше многих других областей России", - добавил депутат.