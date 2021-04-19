В Советске ночью сгорел автомобиль

В ночь на понедельник, 19 апреля, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Комсомольской в Советске.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Калининградской области, в автомобиле «Ауди А6» выгорел моторный отсек.

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе, добавив, что для ликвидации пожара привлекались два пожарных расчета в составе пять человек и две единицы техники.