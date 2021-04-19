ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Восточной Пруссии

ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов на территории Восточной Пруссии в ходе Второй Мировой войны.

Как сообщило РИА "Новости", речь в документах в частности идет об издевательствах в концлагерях, где содержались советские военнопленные и мирные жители.

В частности, гитлеровцы использовали газовые камеры, практиковали регулярные расстрелы, а нацистские врачи использовали заключенных в качестве подопытных в своих экспериментах, делая им прививки от сыпного тифа и других инфекционных болезней. Согласно документам, ежедневно от рот тифа в лагерях в течение шести недель накануне прихода советских войск умерли 16 тысяч заключенных.