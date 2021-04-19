Калининград вошел в топ-10 популярных городов для женщин с детьми на майские праздники

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Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, какие направления выбирают женщины с детьми на майские праздники в 2021 году. Список составлен на основании данных бронирований жилья женщин с детьми с 1 по 10 мая.

В рейтинге лидируют Крым и Краснодарский край. Женщины с детьми бронируют жильё в Ялте, Бахчисарае и Севастополе в Крыму, а также в Сочи, Анапе и Краснодаре.

В десятку популярных городов для женщин с детьми на майские праздники также вошли Санкт-Петербург, Калининград, Казань и Волгоград.

По статистике сервиса, женщины с детьми бронируют отдых в начале мая от 1 до 14 ночей и тратят на проживание от 1,4 до 4,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть с детьми в Анапе, дороже – в Санкт-Петербурге.

Десять популярных городов для женщин с детьми на майские праздники 2021 года:

Ялта – 3091 / 8 ночей *

Севастополь – 3016 / 4 ночи

Сочи – 1775 / 8 ночей

Санкт-Петербург – 4366 / 3 ночи

Калининград – 2889 / 6 ночей

Казань - 3675 / 4 ночи

Волгоград – 4200 / 2 ночи

Бахчисарай – 1400 / 1 ночь

Анапа – 1372 / 15 ночей

Краснодар – 1530 / 1 ночь

*Средняя стоимость ночи в отелях