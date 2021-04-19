С 19 апреля на улице Катина в Калининграде меняется схема движения транспорта

. Фото: Александр Подгорчук

С понедельника, 19 апреля, на ул. Катина в Калининграде меняется схема движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 25 декабря для проведения работ по реконструкции, закрывается сквозное движение транспорта по ул. Лейт. Катина на участке от проспекта Мира до ул. Бассейной.

С 19 апреля 2021 по 31 марта 2022 года вводится одностороннее движение транспорта по ул. Лейт. Катина на участке от ул. 1-й Большой Окружной до ул. Бассейной – при проведении II и III этапов работ.

На время реконструкции улицы автобусные маршруты будут направлены:

- № 18 (от центра) по проспекту Мира, ул. Менделеева до конечного остановочного пункта на пересечении ул. Менделеева и ул. Столярной. В обратном направлении – согласно существующей схеме движения;

- № 72 (от центра) по проспекту Мира, ул. Трудовой, 1-й Б. Окружной, далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении – по ул. Лейт. Катина, ул. Менделеева, проспекту Мира, далее согласно существующей схеме движения.