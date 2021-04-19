За взятку в 20 тысяч рулей калининградцу грозят 5 лет «зоны»

Калининградцу, который 14 апреля этого года, находясь в отделе полиции Московского района, передал 20 тысяч рублей оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Как полагает районный следственный отдел Управления СКР по региону, за взятку 53-летний мужчина хотел получить обратно изъятый у него товар - спортивные костюмы с поддельными логотипами известных марок, а также избежать куда боле крупного штрафа.

Передача денег проходила уже под контролем коллег правоохранителя, которым тот сообщил о попытке подкупа. Взяточника задержали с поличным, поэтому на допросе он не запирался.

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - добавили в УСКР.