За сутки в Калининградской области ликвидировали 34 пала травы

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В Калининградской области в воскресенье, 18 апреля, пожарно-спасательные подразделения 34 раза привлекались для ликвидации палов сухой травы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Всего для ликвидации пожаров привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей в составе 138 человек и 34 единицы техники. Пострадавших нет.

Единый телефон службы спасения: «101» (с мобильного телефона также можно набрать номер «112», а со стационарного – «01»). Звоните по нему, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей.