Калининградка решила поиграть на бирже и лишилась свыше 5 миллионов рублей

Началось с того, что 53-летняя жительница Калининграда решила поиграть на бирже. Для начала женщина нашла в интернете соответствующие сайты и принялась перечислять деньги на депозиты. Поначалу брокерша ограничивалась суммами не больше 10 тысяч рублей, советуясь с более опытными инвесторами, которые охотно помогали новичку. Наконец, один из депозитов ушел в плюс, принеся неплохую прибыль. Вскоре после этого на калининградку вышел некто, представившийся финансовым специалистом. И сходу порекомендовал бросить биржевую торговлю – мол, вчерашний день, а сегодня все прогрессивное человечество торгует криптовалютой. И вот какая удача – у него как раз имеется хороший знакомый - оптовик, продающий биткойны буквально пачками. Ну а если у дамы недостаточно денег для вложений, ерунда – доброжелатель изъявил готовность порекомендовать фирму, где можно взять выгодный кредит под залог своей квартиры. Что было дальше, в принципе, можно догадаться.

- Женщина, как ей посоветовали, взяла ссуду, получив 1,8 миллиона рублей под 44 % годовых, а затем перечислила эти деньги на указанные ей счета, - рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая. - Вскоре «брокер» сообщил, что торговая операция прошла успешно, вот только с выплатой дивидендов возникли некоторые проблемы. И попросил перевести еще 3,5 миллиона на его счет, обещая вернуть их прибылью от предыдущей сделки.

Дальше все пошло по кругу, мошенники требовали все новых и новых переводов. Лишь когда их сумма достигла 5 миллионов 300 тысяч рублей, дама, наконец, почувствовала неладное и обратилась в полицию.

- Было установлено, что горожанка помимо злоумышленника общалась еще с десятком других брокеров, обсуждая возможные схемы заработка на биржевой торговле и покупке криптовалют, - сообщила Поставничая. - За 2 месяца, потерпевшая совершила более тысячи звонков в разные регионы России. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание подобных случаев, полицейские рекомендуют критически относиться к обещаниям высоких заработков от различных брокеров и трейдеров. Одни из признаков, по которым можно установить, что общение происходит с мошенниками, являются убеждения в легком заработке через демонстрационные счета, где все выигрывают, использование анонимных интернет кошельков криптовалют, маскировка под известные бренды и финансовые учреждения и др.

Также полиция напоминает гражданам НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не разговаривать НИ С КЕМ, кто по телефону представляется сотрудником банка! Если Вам поступил такой звонок и собеседник убеждает проводить какие-либо манипуляции с банковскими картами, счетами, сообщать данные карт и устанавливать программы на смартфоны СРАЗУ ЖЕ ПРЕРЫВАЙТЕ РАЗГОВОР! Это – мошенники! Также следует поступить и с теми, кто представляется сотрудниками полиции и следователями и убеждает верить «сотрудникам банка». Сразу же кладите трубку! Предупредите своих пожилых родственников об опасности телефонных мошенничеств! ПРЕДУПРЕДИТЕ их НЕ ВЕРИТЬ ЗВОНКАМ! НЕ ВЕРИТЬ ЗВОНКАМ!

Для решения каких-либо финансовых вопросов ЛИЧНО посетите отделение банка! НЕ ВЕРЬТЕ ЗВОНКАМ!

Также, если Вы увидели, что у банкомата подолгу стоит пожилой человек и переводит кому-то деньги постоянно с кем-то разговаривая по телефону, срочно сообщите об этом ближайшему сотруднику охраны торгового центра и в полицию. Этим вы спасете человека от крупных финансовых потерь!

Будьте бдительны!